Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk Yıldızları'ndan KKTC semalarında uçuş
Türk Yıldızları tarafından, Kıbrıs Barış Harekatı ile "KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47'nci Yıl Dönümü" etkinlikleri gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirildi.
Kıbrıs Barış Harekâtı ile “KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47'nci Yıl Dönümü” etkinlikleri kapsamında, F-16’ların yanı sıra Türk Yıldızları tarafından KKTC'de gösteri/selamlama uçuşu yapıldı.
Etiketler: KKTC
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