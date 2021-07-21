Kıbrıs Barış Harekâtı ile “KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47'nci Yıl Dönümü” etkinlikleri kapsamında, F-16’ların yanı sıra Türk Yıldızları tarafından KKTC'de gösteri/selamlama uçuşu yapıldı.