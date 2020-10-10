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Bakan Pakdemirli: Andırın ve Kadirli'deki yangınları kontrol altına aldık
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kahramanmaraş Andırın ve Osmaniye Kadirli ilçelerimizde çıkan orman yangınlarını da ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde kontrol altına aldık. Gayretlerinden dolayı tüm kahramanlarımızı kutluyorum."
#Kahramanmaraş #Andırın ve #Osmaniye #Kadirli ilçelerimizde çıkan orman yangınlarını da ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde kontrol altına aldık.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) October 10, 2020
Gayretlerinden dolayı tüm kahramanlarımızı kutluyorum.
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