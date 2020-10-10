Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Karacabey, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Kahramanmaraş Andırın ve Osmaniye Kadirli ilçelerimizde çıkan orman yangınları, ekiplerimizin gayretli çalışmaları neticesinde kontrol altına alındı. Fedakarca çalışan mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum."