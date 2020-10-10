Fatih Mahallesi Petek Evler Sitesi sakinlerini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Pakdemirli, sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.

Bakan Pakdemirli'ye, Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.