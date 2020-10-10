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Bakan Pakdemirli yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangınından etkilenen yerleşim yerlerindeki vatandaşları ziyaret etti.
Fatih Mahallesi Petek Evler Sitesi sakinlerini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Pakdemirli, sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.
Bakan Pakdemirli'ye, Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.
Etiketler: yangın tarım ve orman bakanı hatay Bekir PakdemirliSon Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 21:05
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