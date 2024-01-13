Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.01.2024 17:50

Bakan Özhaseki'den, şehit olan Özdemir'in ailesine ev sözü

Bakan Özhaseki, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesine isterlerse rezerv alanda hazır durumdaki konutu isterlerse de Bakanlığın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlardan birini verebileceklerini bildirdi.

Bakan Özhaseki'den, şehit olan Özdemir'in ailesine ev sözü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Özdemir'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Şehit Özdemir'in ailesinin, deprem felaketinden sonra tahsis edilen konteyneri kendi istekleriyle depo olarak kullanma kararı aldıklarını ve çadırda ikamet etmeye başladıklarını söyleyen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Şehidimizin ailesinin tercihleri doğrultusunda isterlerse rezerv alanda konutumuz hazır, oradan vereceğiz, isterlerse Bakanlığımızın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlarımızı bir ay gibi bir sürede bitirip oradan vereceğiz. Şehitlerimizin emanetlerine, geride kalanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabbim tüm şehitlerimizi, cennetinde Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Kahraman askerlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum."

ETİKETLER
Mehmet Özhaseki Şehit Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Sıradaki Haber
Kuvvet Komutanları, Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:18
Husiler: Kızıldeniz'de gemi geçişlerini engellemeye devam edeceğiz
18:19
Bayrampaşa'daki sanayi sitesinde yangın çıktı
18:04
Kuvvet Komutanları, Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti
17:33
Sivas'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 5 yaralı
17:21
Bilecik Belediye Başkanlığı'na Mustafa Sadık Kaya seçildi
17:19
Kahramanmaraş Valiliği şehidin ailesinin çadırda yaşadığı haberlerini yalanladı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 137 santimetreye ulaştı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 137 santimetreye ulaştı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan Üsteğmen Duran'ın ailesiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan Üsteğmen Duran'ın ailesiyle görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ