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Gündem
AA 13.01.2024 16:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile görüştü
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesinde, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, görüşmede, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde de bulundu.

Erdoğan Akşener ile görüştü

Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı ve sonrasındaki durum ele alındı.

ETİKETLER
Devlet Bahçeli PKK/KCK PKK/YPG Recep Tayyip Erdoğan Terörle Mücadele
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