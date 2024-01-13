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Gündem
TRT Haber 13.01.2024 17:42

Kuvvet Komutanları, Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanları, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti.

Kuvvet Komutanları, Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Toplantısı'na katılmak için Şırnak'tan İstanbul'a gittiği hatırlatıldı.

Kuvvet Komutanlarının, Şırnak'ta kalarak yaralı Mehmetçikleri ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Şırnak Valisi Cevdet Atay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerimizin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alarak kahramanlarımıza acil şifalar diledi."

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Milli Savunma Bakanlığı PKK/KCK PKK/YPG Şehit Terörle Mücadele Yaşar Güler
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