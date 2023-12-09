Hafif Yağmurlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.12.2023 09:59

Bakan Özhaseki: Adıyaman'ı hızla ayağa kaldıracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, "Adıyaman'da, şehir merkezine yapacağımız konut ve iş yerlerini sosyal donatı alanlarıyla birlikte tamamlayarak şehrimizi hızla ayağa kaldıracağız." dedi.

Bakan Özhaseki: Adıyaman'ı hızla ayağa kaldıracağız

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirleri ayağa kaldırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.

Deprem bölgesinde rezerv alanda ve yerinde dönüşüm sahasında konut inşasına yoğun şekilde devam edilirken zarar gören şehirlerin merkezlerinin ve kent meydanlarının da yapımına başlandığını bildiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen şehirlerimizde, afet konutları ve köy evlerinin yanı sıra şehirlerimizin silüetini güzelleştirecek, ticari hayatı canlandıracak, şehirlerimizi eski güzelliğine kavuşturacak meydanları da inşa ve ihya etmeye devam ediyoruz. Adıyaman'da, şehir merkezine yapacağımız konut ve iş yerlerini sosyal donatı alanlarıyla birlikte tamamlayarak şehrimizi hızla ayağa kaldıracağız."

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mehmet Özhaseki
Sıradaki Haber
Dışişleri'nden Irak'a başsağlığı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:18
ABD Ticaret Bakanı Raimondo, Bakan Bolat ile görüştü
11:13
KOBİ'lere 6 ülkedeki işletmelerle iş birliği imkanı
11:09
Küresel piyasalar faiz kararlarına odaklandı
11:06
Diyanet "Kudüs Biyografisi" hazırlıyor
10:58
ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden: Beni öldürmeye çalışıyorlar
10:15
Sigorta sektörünün prim üretimi 328 milyar lira oldu
New York'ta Filistin'e destek gösterisi
New York'ta Filistin'e destek gösterisi
FOTO FOKUS
ABD'den BMGK'da Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısına veto
ABD'den BMGK'da Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısına veto
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ