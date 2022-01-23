Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 23:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Özer'den kazada hayatını kaybeden öğretmenler için taziye mesajı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantısında bir otobüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren öğretmenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Özer, mesajında, kazada Tekirdağ'da görevli öğretmenler Cafer İzmirli ve Uğur Gökner'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Kazada vefat eden öğretmenlerimize ve vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
Etiketler: Mahmut Özer Trafik Kazası İstanbul
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