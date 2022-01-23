Karayolları açıkladı: İşte yollarda son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli yollardaki son durumu açıkladı.
Karayolları Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından 22.30 itibarıyla Türkiye genelinde yollardaki son durumu paylaştı. İşte ulaşıma kapatılan ve açılan yollar...
- İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
- Konya'yı Ankara, Antalya, Aksaray ve Karaman'a bağlayan yollar ulaşıma kapatıldı.
- Kayseri- Malatya Yolu ulaşıma kapatıldı.
- Pınarbaşı-Gürün ve Şarkışla-Pınarbaşı Yolları ulaşıma kapatıldı. Pınarbaşı-Göksun Yolu tır hariç araç trafiğine açıldı.
- Sivas-Erzincan yolu tır hariç ulaşıma açıldı.
- Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatıldı.
- Zara-Refahiye Yolu ulaşıma kapatıldı.
Saat 22:30 itibarıyla #Türkiye genelindeki yol ağlarımızda son durum; pic.twitter.com/MsjRhRYhAy— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) January 23, 2022
- Kahramanmaraş -Göksun yolu tır trafiğine kapatıldı.
- Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatıldı.
- Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma kapatıldı.
- Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatıldı.
- Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak mevkii zincir takılı olmayan tır trafiğine kapatıldı.
- Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
- Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatıldı.
- Diyarbakır-Bingöl Yolu ulaşıma kapatıldı.
- Elazığ-Bingöl il sınırı-Karlıova Yolu ulaşıma kapatıldı.
- Bingöl-Erzurum yolu tır trafiğine kapatıldı.
- Elazığ-Diyarbakır Yolu ulaşıma kapatıldı.
- Kırıkkale-Kırşehir Yolu çift yönlü olarak tır trafiğine kapatıldı.