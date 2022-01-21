Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Altındağ'daki Kavaklı Köyü İlkokulu'nda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Bakan Özer, yarıyıl tatiliyle ilgili değerlendirme yaptı.

Öğrencilerin tatillerini değerlendirerek dinlenmelerini, en az 1 kitap okumalarını tavsiye eden Bakan Özer, "Öğrencilerimize ve tüm öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıklama yapıyor. https://t.co/lOnWSYwfsZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 21, 2022

Tatil uzayacak mı?

Bakan Özer, bilimsel verilerle hareket ettiklerini söyledi. "Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektiren bir durum söz konusu değil. 7 Şubat'tan itibaren aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.