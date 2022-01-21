Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, il göç müdürleriyle görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, il göç müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) düzenlenen basına kapalı toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Göç İdaresi Başkan Vekili Savaş Ünlü de hazır bulundu.
Etiketler: Süleyman Soylu Göç
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