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Gündem
AA 11.06.2023 23:15

Bakan Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'yi kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir'de oynanan 61. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe Kulübünü tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'yi kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan 61. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde rakibini yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Kulübünü kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen başta futbolcular olmak üzere, teknik heyeti, kulüp yönetimini ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyor, finalde gösterdiği mücadeleden dolayı Medipol Başakşehir'i de kutluyorum. Her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum."

61. Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
61. Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

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Osman Aşkın Bak Gençlik ve Spor Bakanlığı Fenerbahçe Türkiye Kupası
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