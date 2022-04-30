Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilere bayram müjdesi verdi.

Müjdeyi Twitter hesabı üzerinden duyuran Bakan Nebati, şu sözleri kullandı:

"Girişimcilerimize Bayram Müjdemiz;

Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilerimize 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini uygun koşullarda devreye alıyoruz."

Girişimcilerimize Bayram Müjdemiz;



Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilerimize 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini uygun koşullarda devreye alıyoruz. pic.twitter.com/LHP2Fg0IPB — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) April 30, 2022

60 aya kadar vade imkanı

Bakan Nebati'nin paylaşımında yer alan infografiğe göre, Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları ve azami 12 ay anapara ödemesiz dönem, 60 aya kadar vade imkanı tanınarak girişimcilere ihtiyaç duydukları finansmana erişim geniş bir yelpazede sunuluyor.

Bu kapsamda, "genç girişimci", "cesur girişimci", "usta girişimci", "tekno girişimci", "halk girişimci" ve "girişimci esnaf" kredileri olmak üzere 6 kategoride finansman destekleri hayata geçiriliyor.

İnfografikte, kredilerden kimlerin faydalanabileceği ve kredi üst limitleri gibi bilgiler de bulunuyor.