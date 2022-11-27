Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 20:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Muş, BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Touq Al Marri ile görüştü
[Fotoğraf: Twitter/@mehmedmus]
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdullah bin Touq Al Marri ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile BAE arasında karşılıklı ticaret ve yatırımları artırmaya yönelik konuları ele alındı.
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