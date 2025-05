Bakan Memişoğlu: DSÖ'nün Filistin ile ilgili bildiri hazırlamasına öncülük ediyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, DSÖ'nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) 78'inci toplantısına katılmak üzere geldiği Cenevre'de, ziyaretine ve temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DSA kapsamında birçok ülkenin sağlık bakanı ve yöneticileriyle bir araya geldiklerini söyleyen Memişoğlu, yararlı görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Memişoğlu, "Türkiye, özellikle son 20 senede sağlıkla ilgili büyük bir değişim, gelişim süreci yaşadı. Cumhurbaşkanımızın liderliğini, gerçekten Türkiye bugün dünyada sağlık hizmetleri anlamında örnek alınan bir ülke. Birçok kardeş, dost ülkeler olsun, uzaktaki ülkeler olsun, hepsi bizim sağlık sistemimizde iş birliği yaparak faydalanmak, özellikle hasta tedavisi ve altyapılarının düzeltilmesi için bizden yardım istiyor. Herkese yardım edebiliriz çünkü biz sağlığı, insanlara iyilik ve onlara fayda olarak gören bir medeniyetiz." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı olarak birçok ülkede sağlık hizmetlerine destek vermelerinin yanı sıra birçok ülke insanına da Türkiye'de sağlık hizmeti verdiklerini söyleyen Memişoğlu, özellikle son zamanlarda teknolojinin gelişimiyle birlikte üreten sağlık modeli oluşturduklarını ve bunun, çok stratejik bir alan olduğunu kaydetti.

Memişoğlu, "Gelişmiş ve bizden geri kalmış ülkelerle iş birliği yaparak yeni şeyler söylemeye, sağlıkta teknoloji üretmeye, aynı zamanda bu teknolojiyle ürettiğimiz malzemeleri, cihazları ve ilaçları ihraç ederek de bir gelir elde etmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

"Sağlık anlamında birçok ülkenin çok ilerisine geçmiş durumdayız"

Sağlık turizmi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) üzerinden üretilen sağlık modeliyle dünyadaki diğer ülkelerle iş birliğine hazır olduklarını bildiren Memişoğlu, bu alanda daha da gelişeceklerini bildirdi.

Memişoğlu, "Amacımız esasında 20 milyar dolarlık bir sağlık turizmi elde etmek. Bunun yanında da teknolojisini üreterek Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak. Cenevre'de şunu gördük gerçekten; sağlık anlamında birçok ülkenin çok ilerisine geçmiş durumdayız. Ancak bu konuda da sadece kendisine değil dünyaya sağlık hizmeti sunabilen bir ülke olmanın da gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 sürecinde dünya sağlık sistemlerinin imtihandan geçtiğini hatırlatan Memişoğlu, çok gelişmiş diye düşünülen ülkelerin insanlarına sağlık hizmeti sunamaz hale geldiğini, sokaklarda insanların sağlık ihtiyacını karşılayamadan hayatını kaybettiğini bildirdi.

"Ülkemiz COVID-19 gibi büyük bir salgını başarıyla yönetti"

Memişoğlu, "(COVID-19 ile mücadele) Ülkemiz bu konuda 20 senedir büyük çaba içinde olan, hem altyapısı hem de insan gücüyle COVID-19 gibi büyük bir salgını başarıyla yönetti. Bütün insanlara sadece hastanelerde değil, evinde de sağlık hizmeti sunabilir, aşılarını herkese ulaştırabilir hale geldi. Hatta Türkiye dünyada aşısını geliştiren 7 ülkeden birisi oldu, solunum cihazını kendi üretebilecek hale geldi. Biz COVID-19 sürecinde gerçekten büyük bir başarı elde ettik. Dünyada çoğu ülke bu testi başarısızlıkla geçirirken ülkemiz bu konuda dünyaya örnek olacak başarılar ve iyi bir salgın yönetimi oluşturdu." dedi.

Deprem gibi acil durumlarda da Türkiye'nin ne kadar sağlık bir sistemine sahip olduğunun tüm dünya tarafından görüldüğüne işaret eden Memişoğlu, dünyanın, yaşanan salgınlarda neler yapılabileceğini tartıştığını ve ülkeler arasında iş birliğini önemsediğini söyledi.

Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Biz zaten bunu pandemide gösterdik esasında. Sadece kendi ülkemizdeki insanlara değil diğer ülkelerde muhtaç olan insanlara cihazından malzemesine kadar her türlü yardımı yaptık. Maskeler gönderdik, cihazlar gönderdik. Türkiye, esasında bugün DSÖ'nün ve ülkelerin bugün DSA'da kabul ettiği 'salgın protokolünü' zaten uygulayan bir ülke. Onun için kendi insanlarımız olduğu gibi etrafımızdaki insanlara da sağlıkla ilgili ihtiyaç duydukları zaman yardım edileceği konusunda bir fikir birliğine varmış durumdayız. İnşallah bizim pandemide gösterdiğimizi artık her bir ülke kendisine görev edinecek. Biz zaten bunu başarmış bir ülke olarak bu anlaşmanın iyi olacağını düşünüyoruz. İnşallah da pandemi gibi maalesef dünyayı imtihana sokan birçok salgınla yeniden karşılaşmayız. Ancak karşılaştığımız zaman ülkemizdeki insanlar da etrafımızdaki komşular ve dostlar da bilsinler ki; biz sağlık sistemi olarak insan gücü ve sağlık altyapısı olarak her türlü testte tabi tutulduk ve başardık. Onun için de bunu dünyaya da örnek olarak burada gösterdi ve söylüyoruz. İnşallah bu anlaşma da dünya sağlık sistemine katkı verir."

Sağlıkçıların bir canı kurtarmak için saatlerce ameliyatta kalabildiklerini anlatan Memişoğlu, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de, 53 binin üzerinde kişinin öldürüldüğünü hatırlattı.

"Bugün maalesef Filistin ve Gazze'de insanlar yiyeceğe, içeceğe ve sağlığına kavuşamaz halde"

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Gazze'de yaşananların çok acı bir durum olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sağlık, en acı savaşlarda bile istisnai tutulan bir durumdur. Bugün maalesef Filistin ve Gazze'de insanlar yiyeceğe, içeceğe ve sağlığına kavuşamaz halde hatta kalan hastanelerin yok edildiği bir süreç yaşıyoruz maalesef. Biz de Filistin'le ilgili DSÖ'yü bir rapor hazırlayıp bununla ilgili gerekli müdahaleleri yapması için liderlik yapıyoruz. DSÖ'nün Filistin'le ilgili bir bildiri ve rapor hazırlaması için öncülük ediyoruz. Çünkü esasında sorunumuz sadece Filistin değil, insanlığımız test ediliyor. Bu insanlığımız test edilirken de DSÖ gibi insanların sağlığı ve yaşam hakkıyla ilgili bir kurumun bu konuda duyarsız kalmaması için çabalıyoruz. Gerçekten de şu anda etkili bir vaziyette bu bilginin ve raporun hazırlanması için öncülük ediyoruz. Maalesef Filistin'de, insan hakkı olan sağlığa ulaşılamayan bir durumla karşı karşıyayız. İnsanlara yiyecek ulaştırılamıyor, normal yaşamları için sağlık ulaştırılamıyor. Gazze'nin ve Filistinlilerin insanlığın insanlığına ihtiyacı var. Şu anda insanlığı test ediyoruz orada. Hep beraber Gazze'de, bu insanlığın olması gerektiği gibi yeniden tesis edilmesini istiyoruz."

Gazze konusunda Türkiye gibi düşünen ve Gazze'deki sorunların bilen birçok ülke olduğunu vurgulan Memişoğlu, DSÖ'nün bu konuya müdahil olmasını beklediklerini söyledi.