Çok Bulutlu 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.10.2025 09:47

Bakan Memişoğlu: Atlama ve düşme gibi sebeplerle yaralanan 26 kişi taburcu oldu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1'lik depremin ardından atlama, düşme gibi sebeplerle yaralanan 26 kişinin tedavisinin tamamlandığını duyurdu.

Bakan Memişoğlu: Atlama ve düşme gibi sebeplerle yaralanan 26 kişi taburcu oldu

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün 22. 48'de 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen deprem 5,99 kilometre derinlikte meydana geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremde korkudan kaynaklı atlama, düşme gibi sebeplerle yaralanan vatandaşlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde; atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem

ETİKETLER
Kemal Memişoğlu Balıkesir Deprem
Sıradaki Haber
Savunma sanayiinde gurur günü: Altay tankı envantere giriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:09
Yarım işlem gününde Borsa yükselişle başladı
10:16
Balıkesir'deki depremde yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor
09:54
Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu
09:54
Brent petrolün varili 64,82 dolardan işlem görüyor
10:34
Sındırgı sallanmaya devam ediyor
09:41
Altın güne düşüşle başladı
Balıkesir'deki depremde yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor
Balıkesir'deki depremde yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor
FOTO FOKUS
Sındırgı'daki deprem Uşak ve İzmir'de de hissedildi
Sındırgı'daki deprem Uşak ve İzmir'de de hissedildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ