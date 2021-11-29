Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 18:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kurum'dan İstanbul paylaşımı: Ekiplerimiz sahada hazır durumda
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da mevcut hava koşulları nedeniyle oluşabilecek yapısal hasarları incelemek için ekiplerin sahada hazır durumda olduğunu açıkladı.
Bakan Kurum, İstanbul'daki fırtınaya ilişkin paylaşım yaptı.
İstanbul'daki fırtına nedeniyle İl Müdürlüğümüz; Valiliğimiz, AFAD İl Müdürlüğü ve Belediyelerimizle koordineli bir şekilde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.— Murat KURUM (@murat_kurum) November 29, 2021
Mevcut hava koşulları nedeniyle oluşabilecek yapısal hasarları incelemek için ekiplerimiz sahada hazır durumda.
Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki fırtına nedeniyle İl Müdürlüğümüz, Valiliğimiz, AFAD İl Müdürlüğü ve belediyelerimizle koordineli bir şekilde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut hava koşulları nedeniyle oluşabilecek yapısal hasarları incelemek için ekiplerimiz sahada hazır durumda." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Murat Kurum İstanbul Fırtına Hava Durumu
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