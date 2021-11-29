Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Unkapanı alt geçidinde rögarlar tıkandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Unkapanı alt geçidinde rögarlar tıkandı.
İstanbul'un Unkapanı semti alt geçidinde rögarların tıkanması sonucu, güzergah boyunca su birikintisi oluştu.
Su birikintisi nedeniyle Eminönü'nden Balat yönüne araç trafiği geçici olarak durduruldu. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarları boşaltmak için çalışma başlattı.
Çalışmalar neticesinde su birikintilerinin azalmasının ardından, trafik tek şerit üzerinden yeniden açıldı. Ekiplerin, bu hattaki çalışmaları devam ediyor.
Son Haberler
- 17:55
- 18:12
- 17:49
- 17:45
- 17:41
Sıradaki Haber
Bakan Soylu: Belarus sınırında yaşananlar, bizim sınırlarımızda asla yaşanmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz