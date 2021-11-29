İstanbul'un Unkapanı semti alt geçidinde rögarların tıkanması sonucu, güzergah boyunca su birikintisi oluştu.

Su birikintisi nedeniyle Eminönü'nden Balat yönüne araç trafiği geçici olarak durduruldu. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarları boşaltmak için çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde su birikintilerinin azalmasının ardından, trafik tek şerit üzerinden yeniden açıldı. Ekiplerin, bu hattaki çalışmaları devam ediyor.