Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 18:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB paylaştı: Ne kar, ne fırtına, ne de boran
Lodos ve kötü hava şartları tüm yurdu etkisi altına aldı ama Deniz Kuvvetlerine bağlı gemiler her şartta görevine devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, savaş gemilerinin zor şartlardaki görevine ilişkin bir video paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında kar, fırtına ve boranın kahraman levendleri durduramayacağına vurgu yapıldı.
Denizcilerin zorlu hava şartlarında da Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatleri için fedakârca görev yapmaya devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, " Pruvanız neta, denizleriniz sakin, bahtınız açık olsun" ifadesine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Fırtına
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