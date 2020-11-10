Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarıyla ilgili açıklama
[Fotoğraf: AA]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'deki hasar tespit çalışmalarını bugün tamamlamayı planladıklarını açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından İzmir'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı.
İzmir'de bugüne kadar 513 bin 978 bağımsız birimde hasar tespiti yapıldığını belirten Bakan Kurum, "Binin üzerinde personelimiz, mobil laboratuvarlarımız ve özel yazılımlı hasar tespit dronlarımızla yürüttüğümüz çalışmaları yarın (bugün) tamamlamayı planlıyoruz" sözlerini kullandı.
Kurum, paylaşımında, "97 bin 575 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Acil yıkılacak ağır hasarlı-yıkık 413, orta hasarlı 434, az hasarlı 4 bin 412 bina tespit edildi, 92 bin 316 binanın hasarsız olduğu belirlendi" bilgisine de yer verdi.
Etiketler: Murat Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı DepremSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 01:46
Son Haberler
- 02:12
- 02:04
- 02:02
- 01:31
- 01:15
Sıradaki Haber
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz