Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

23 yıl önce yaşanan Düzce depreminde kaybettikleri her bir canı rahmetle andıklarını vurgulayarak Kurum, "Aynı acıları yaşamamak için tedbirlerimizi alıyoruz. Devlet millet el ele deprem gerçeğini aklımızdan çıkarmadan her an hazırlıklı ve bilinçli olmalıyız. O yüzden bu akşam 18.57'de Çök-Kapan-Tutun" ifadelerini kullandı.

Tatbikat ülke genelinde yapılacak

Bugün 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde saat 18.57'de 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' düzenlenecek.

Telefonlara mesajlar gelecek, belediye ve cami hoparlörlerinden duyurular yapılacak. TRT televizyon ve radyolarında uyarılar yayımlanacak.

Tatbikat, Düzce Depremi'nin 23. yılı nedeniyle planlandı

Tatbikat, İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından 1999 Düzce Depremi'nin 23. yılı dolayısıyla planlandı.

Amaç; deprem anına ilişkin farkındalık oluşturmak. Bu kapsamda hayat kurtaran 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi gerçekleştirilecek.