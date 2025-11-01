Bakan Kurum: Zemin etütlerinden yapı denetim süreçlerine kadar her aşamayı titizlikle inceliyoruz

Bakan Kurum, NSosyal hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gebze Belediyemizde akademisyenlerimiz, teknik ekiplerimiz ve yerel yöneticilerimizle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Zemin etütlerinden yapı denetim süreçlerine kadar her aşamayı titizlikle inceliyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun, devletimiz tüm imkan ve kabiliyetiyle milletinin yanındadır."