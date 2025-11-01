Parçalı Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.11.2025 02:45

Bakan Kurum: Zemin etütlerinden yapı denetim süreçlerine kadar her aşamayı titizlikle inceliyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de 29 Ekim'de çöken 7 katlı apartmanın bulunduğu bölgeye ilişkin, zemin etütlerinden yapı denetim süreçlerine kadar her aşamayı titizlikle incelediklerini belirtti.

Bakan Kurum: Zemin etütlerinden yapı denetim süreçlerine kadar her aşamayı titizlikle inceliyoruz

Bakan Kurum, NSosyal hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gebze Belediyemizde akademisyenlerimiz, teknik ekiplerimiz ve yerel yöneticilerimizle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Zemin etütlerinden yapı denetim süreçlerine kadar her aşamayı titizlikle inceliyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun, devletimiz tüm imkan ve kabiliyetiyle milletinin yanındadır."

 

ETİKETLER
Murat Kurum Kocaeli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Sıradaki Haber
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:24
Beyoğlu'nda "huzur" uygulaması yapıldı
01:56
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
01:57
Sanal Ortamda Kumarla Mücadele Eylem Planı Genelgesi Resmi Gazete'de
01:53
Bakan Kurum: 16 binamızı tahliye ettik
00:52
Arda Güler 'Yılın En İyi Oyun Kurucusu Ödülü'ne aday gösterildi
00:44
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: TBMM Başkanımıza yönelik hakaret, sadece şahsına değil, Meclisimizin itibarına da yapılmıştır
Emine Erdoğan, VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı
Emine Erdoğan, VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı
FOTO FOKUS
Sapanca Gölü ve Maşukiye'de sonbahar manzaraları
Sapanca Gölü ve Maşukiye'de sonbahar manzaraları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ