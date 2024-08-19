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Gündem
AA 19.08.2024 10:33

Bakan Kurum: Vatandaşımız istemiyorsa orada dönüşümü biz yapmayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’daki esnaf ziyaretinde, “Projeye engel bir durum yoksa sağlam binayı koruyoruz. Alan rezerv alan içinde de olsa her şeyi yıkacağız diye bir şey yok. Projeye engel değilse yıkmayacağız. Vatandaşımız istemiyorsa orada dönüşümü biz yapmayacağız” dedi.

Bakan Kurum: Vatandaşımız istemiyorsa orada dönüşümü biz yapmayacağız

Hatay’da incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde ağır hasar gören Tarihi Uzun Çarşı’yı gezdi. Esnafla bir araya gelen Bakan Kurum, Kuyumcular Çarşısı’nda da incelemeler yaptı.

Bakan Kurum, kentin sembollerinden olan ve depremde tamamen yıkılan Habib-i Neccar Camii’nin restorasyon çalışmalarıyla ilgili proje yetkililerinden bilgi aldı.

Bakan Kurum: Vatandaşımız istemiyorsa orada dönüşümü biz yapmayacağız

15 Eylül'de Uzun Çarşı için imzalar atılacak

Uzun Çarşı’daki iş yerlerine girip vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum, 15 Eylül’de çarşının yeniden inşa ve ihya çalışmaları için ihale imzalanacağını açıkladı. Esnaftan bu tarihe kadar valilik koordinesinde iş yerlerinden taşınmalarını isteyen Bakan Kurum şunları söyledi:

"Bizler 15 Eylül 2024’e kadar burayı boşaltacağız, o tarihte ihalemizi yapacağız. Burada inşaat çalışmalarına girişeceğiz. Ayın 15’ine kadar da Vali Bey sizi taşıyacak. Bir taraftan eski binalar olduğu için yıkımları yapacağız. İnşallah yan tarafla birlikte bir bütün halinde burayı hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz."

“Projeye engel değilse yıkmayacağız”

Bakan Kurum bir vatandaşın sorusu üzerine rezerv alanlarda bulunan hasarsız binalarla ilgili de şu açıklamayı yaptı: 

"Projeye engel bir durum yoksa sağlam binayı koruyoruz. Alan rezerv alan içinde de olsa her şeyi yıkacağız diye bir şey yok. Projeye engel değilse yıkmayacağız. Vatandaşımız istemiyorsa orada dönüşümü biz yapmayacağız."

Bakan Kurum: Vatandaşımız istemiyorsa orada dönüşümü biz yapmayacağız

"İnşallah, 6 Şubat’ta hep birlikte buralarda çay içeceğiz"

67 iş yerinin yapılacağı Kuyumcular Çarşısı’nı gezdikten sonra bir proje yetkilisiyle konuşan Bakan Kurum, “Ağustostayız, aralık ayının sonuna kadar burada her şeyin bitmesini istiyorum. Eğer bitiremezsek bozuşuruz. 15 Eylül’de başlayan sürecimizden sonra, inşallah, 6 Şubat’ta hep birlikte buralarda çay içeceğiz. Hatta ben sizin dükkanınıza gelip kahvenizi içeceğim” dedi.

Bakan Kurum, Kuyumcular Çarşısı’nda kendisine sarılarak ağlayan bir depremzedeyi de teselli etti.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Deprem Hatay Murat Kurum
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