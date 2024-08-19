30'u yerli 39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 30'u yerli 9'u ithal ürün olmak üzere toplam 39 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar arasında, 1 adet grip aşısı, 3 adet immünglobulin, 2 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı, 2 adet kronik immün trombositopenik purpura ilacı ve 3 adet antibiyotik bulunuyor.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.