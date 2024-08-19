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Gündem
TRT Haber 19.08.2024 08:14

Firari suçlular için "Çember" daralıyor: 4 bin 491 gözaltı

81 ilde son 5 gündür “aranan şahıslara yönelik” düzenlenen “Çember-21” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 491 firari yakalandı.

Firari suçlular için "Çember" daralıyor: 4 bin 491 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 gündür “aranan şahıslara yönelik” düzenlenen “Çember-21” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda arama kaydı bulunan 4 bin 491 firari yakalandı.

Aranan şüphelilerin suç kayıtları

Yakalanan şüphelilerle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 455 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 17 şahıs “Çember-21” operasyonlarıyla yakalandı. Hırsızlıktan 690 şahıs,
dolandırıcılıktan 291 şahıs, yağmadan 130 şahıs, adam öldürmeden 118 şahıs, cinsel suçlardan 128 şahıs, narkotik suçlarından 860 şahıs, terörden 26 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 400 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 491 şahıs adalete teslim edildi."

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Firari suçlular için çember daralmaya devam ediyor. İl jandarma komutanlıkları, İl emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

 


 

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