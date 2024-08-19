Üniversite kayıtları başlıyor

2024-YKS süreci tamamlandı. Yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi sırada üniversitelere kayıt süreci var.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar, 19-23 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapacak.

Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kayıt işlemleri e-Devlet'ten ya da üniversitelerden yapılabilecek

Üniversite kayıtları e-Devlet üzerinden veya üniversitelerin kayıt merkezlerinden yapılabilecek. e-Kayıt işlemlerini yapan öğrenciler için ders kayıt işlemleri başlayacak.

Yükseköğretim Kurulu verilerine göre, ek yerleştirme dönemi başlamadan kontenjanların neredeyse tamamı doldu.

Devlet üniversitelerinin lisans programlarının kontenjanları yüzde 98,8 doldu. Önlisans kontenjanlarının doluluk oranı da yüzde 100 oldu. Vakıf üniversitelerindeki genel kontenjanların doluluk oranı ise 91,14 olarak gerçekleşti.

Boş kontenjanlar açıklanacak

Üniversitelere kayıt süreci tamamlandıktan sonra boş kontenjanlar açıklanacak. Herhangi bir programa yerleşemeyen üniversite adayları bu süreçte ek tercihlerini yapacak.