Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir’de kriz merkezinde düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Şu an için 17 enkazımız var ve enkaz altında vatandaşlarımız var. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti, 522 yaralı vatandaşımız var.

"114 artçı deprem meydana geldi"

6,6 büyüklüğündeki depremin sonrasında 4 ve üzerinde 21 olmak üzere 114 artçı deprem meydana geldi.

Bugün itibarıyla ilk etapta jandarmamız eliyle 2 bin kişilik çadırlarımız enkaza yakın yerlerde kurulmuş olacak.

(İzmir'de) Şu an trafikle ilgili herhangi bir problem söz konusu değil, tüm yollarımız açıktır. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını fiilen yapıyor. Vatandaşlarımız hasarlı olduğunu düşündükleri binalara hiçbir şekilde girmesinler.

(İzmir'deki deprem) Kan ihtiyacı söz konusu değil. Vatandaşlarımızın 8'i yoğun bakımda, 5'i de ameliyata alındı.

"Şu an 1227 arama kurtarma ekibimiz sahada"

İzmir'deki deprem) Şu an 1227 arama kurtarma ekibimiz sahada fiilen çalışmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

(İzmir'deki deprem) Olay çok üzücü. Bayraklı'daki binada da belki gördünüz üç hamlede üç defa adım atmayla 7. kata kadar ulaşabildim. Bu binanın altında hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Umudumuz, tüm gayretimiz sağ salim çıkarılmaları, çalışmalarımıza gece boyu devam edeceğiz.

"Buse kızımızla telefonla konuştuk"

(İzmir'deki deprem) Sahada Buse kızımızla telefonla konuştuk, ablasıyla konuştuk. Buse kızımızın yanında İnci kızımız var, bununla ilgili de arkadaşlar çalışmaları yapıyorlar. İnşallah daha çok Buselerimiz kurtulur. Binaların altında kalan her vatandaşımız bir şekilde çıkar."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar:

(İzmir'deki deprem) Ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir ölü yaralı intikal etmemiştir. Hiçbir can kaybı söz konusu değildir.

(İzmir'deki deprem) Şu anda Buse kızımız da çıkartılıyor. Buse kızımız ve tüm vatandaşlarımız inşallah bir an önce salimen çıkartılır.

Ayrıntılar geliyor...