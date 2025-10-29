Açık 13.2ºC Ankara
İHA 29.10.2025 16:04

Bakan Kurum: Sındırgı'da 80'i konut 127 bağımsız bölüm ağır hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında, 80'i konut 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Bakan Kurum: Sındırgı'da 80'i konut 127 bağımsız bölüm ağır hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi'nin 1. etap açılışına katıldı.

Bakan Kurum, törende yaptığı konuşmada geçtiğimiz günlerde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası 3 bin 684 bağımsız birimin incelendiğini ifade ederek, 80'i konut 127 bağımsız bölümün depremde ağır hasar aldığını söyledi.

Sındırgı ilçesinde 531 konut inşa edildiğini belirten Bakan Kurum şunları aktardı:

"Sındırgı'da yaşanan depremden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sındırgı'da bir önceki deprem neticesinde ağır hasarlı olduğunu tespit ettiğimiz ve boşalttığımız 3 bina yıkıldı. Çok şükür ki hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelmedi. Şimdi tüm Sındırgı'da yapıları tekrar teker teker tarıyoruz. Şu ana kadar 3 bin 684 bağımsız birimi arkadaşlarımız inceledi ve 80'i konut 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu belirledik. Çalışmalar neticesinde hızla gerekeni yapacağız. Halihazırda ilk depremin ardından temelini attığımız 531 konutun yapımına devam ediyoruz. İnşallah afet konutlarımız, sosyal konutlarımız ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızla yuvalarımızı afetlere dirençli hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." 

Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem Konut Murat Kurum
Sındırgı'da 80'i konut 127 bağımsız bölüm ağır hasarlı
