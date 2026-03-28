Bakan Kurum: Sıfır Atık Projesi artık bir dünya markası haline geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, New York Türkevi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gerçekleşen Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği temasları Türk basınına değerlendirdi.

Söz konusu ziyaret kapsamında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere birçok ülke temsilcisiyle görüşen Kurum, COP31 sürecine ilişkin temaslarının "oldukça verimli" geçtiğini belirtti ve "Yaptığımız toplantıda da şu gerçeği bir kez daha gördük ki, ülkeler artık taahhütlerin değil, uygulamaların konuşulduğu bir COP olmasını arzu ediyor" dedi.

Kurum, BM yetkililerinin, Türkiye'nin alacağı tüm kararların arkasında olduklarını kendisine söylediğini aktardı ve COP başkanlığı döneminde Türkiye'nin süreci "diyalog, uzlaşı ve aksiyon" gibi üç temel başlık altında yürütmek istediğini yineledi.

Bir sonraki toplantının kasım ayında Antalya'da olacağı bilgisini paylaşan Kurum, daha sonraki buluşma adresinin ise Pasifik ülkelerinde olacağını, bu vesileyle, gelişmekte olan ve kırılgan yapıya sahip ülkelerin zorluklarını görüp değerlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kurum, şunları söyledi:

"Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde iklim değişikliğiyle verdiğimiz mücadelenin ne kadar önemli olduğunu, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi ile yürütmüş olduğumuz Sıfır Atık Projesi'nin artık bir dünya markası haline geldiğini ve çok önemli bir çevre projesi olduğunu da burada tüm dünyaya paylaştık."

[Fotoğraf: AA]

Dirençli şehirler bağlamında 2023'teki depremi hatırlattı

Bakan Kurum, "Dirençli Şehirler" başlığının kendileri için çok kıymetli olduğunun altını çizerek, "2023'te, 'asrın felaketi' dediğimiz bir deprem yaşadık ve 11 ilimizi etkileyen, 108 bin kilometrekarelik bir alanda gerçekleşen bu depremde 53 bin canımızı yitirdik ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bugün tüm dünyanın gıpta ile izlediği, tüm dünyanın hayran olduğu bir seferberlik anlayışıyla inşa süreci yürüttük" dedi.

Her ülkenin kendi kendine yettiği bir dünya hayal ettiklerini söyleyen Kurum, COP31 sürecinde de "dirençli şehirler" konusunu öne çıkarmak istediklerini belirterek, "Dirençli şehirler bağlamında biz 2 yılda 500 bin konutu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Buradaki bilgiyi, beceri ve tecrübeyi tüm dünyaya aktarmak istediğimizi de yine burada ifade ettik" diye konuştu.

Kurum, çok taraflılıkla ilgili ise şöyle dedi:

"Burada biz, çok taraflılığı savunan, kimsenin geride bırakılmadığı anlayışı yine öne çıkaran bir COP başkanlığı sürecini yürütüyor olacağız ve tüm dünyayı, aslında medeniyetlerin buluşma noktası olan Antalya’ya davet ediyoruz. 11-12 Kasım’da liderler zirvesiyle tüm dünyanın gözü Türkiye’de olacak ve biz de bugüne kadar yapılmış olan COP’ların daha iyisinin, daha güzelinin yapıldığı, somut kararların alındığı bir COP süreci olarak hayata geçirmeyi arzu ediyoruz."

Diğer ülkelerin Türkiye'ye destek verdiğini belirtti

Alınan kararların icraata dönüşmesi noktasında, tüm dünya ülkelerinin "ortak bir beklenti" içinde olduğunu söyleyen Kurum, her ne kadar dünyada savaşların ve krizlerin devam ettiği gerçeği olsa da, tüm dünyanın iklim değişikliği konularında hedeflerinden şaşmadığını ifade etti.

Kurum, tüm ülkelerin Paris Anlaşması kapsamında küresel ısınmayı sanayi öncesi döneme göre 1,5 derece ile sınırlandırma hedefini yakalamak istediklerine dikkati çekti ve "Çünkü, artık geri dönülemez bir noktaya geldik. Sıfır noktasındayız. Dolayısıyla bu noktada tüm dünya hemfikir diyebiliriz" dedi.

Tüm ülkelerin, alınan kararların artık uygulamaya geçilmesi beklentisini yineleyen Kurum, Fransa ve Almanya gibi Avrupa Birliği üyelerinin yanında Brezilya gibi ülkelerin de bu noktada Türkiye’nin tam destekçisi olduğunu vurguladı.

Kurum, BM'nin de bu yöndeki olumlu tavrına atıfta bulunarak, hem Genel Sekreter Guterres hem de ekibinin bu kararların uygulamaya geçmesi noktasında da her türlü desteği Türkiye’ye vereceklerini belirttiklerini ve Türkiye’nin adil ve hakkaniyetli bir başkanlık süreci yöneteceğine olan inançlarını ifade ettiklerini söyledi.

"Önümüzdeki 10 yıl içerisinde 132 milyondan fazla insanın yoksullaşması bekleniyor"

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri çerçevesinde Bakan Murat Kurum'la birlikte New York'taki görüşmelere katılan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, iki gün içinde 20'den fazla görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ağırbaş, dünyada 800 milyondan fazla insanın elektriğe ulaşımı olmadığına dikkati çekerken, iklim değişikliği nedeniyle de dünyanın farklı yerlerinde çok değişik sorunlar yaşandığına değindi.

"Önümüzdeki 10 yıl içerisinde 132 milyondan fazla insanın yoksullaşması bekleniyor" diyen Ağırbaş, atıklar yüzünden dünyada birçok ülkenin suyunu kaybettiğini, havasının kirlendiğini ifade etti.

Ağırbaş, "İşte biz bunların hepsine gerçek çözümler arıyoruz ve bu gerçek çözümleri aradığımız bir COP toplantısını inşa etmek için bütün taraflarla görüşüyoruz" dedi.

"Sıfır Atık"ın Türkiye’nin dünyaya armağan ettiği bir hareket olduğunu söyleyen Ağırbaş, "Burada bizim bir vizyonumuz var. Vakfımızın kurucusu, onursal başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin liderliğinde, istişareye açık, diyalog içerisinde, uzlaşıyla ve sonuç alacağımız bir yol izliyoruz" diye konuştu.

Ağırbaş, Türkiye’de kadınların başlattığı bu hareketin bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulduğunu kaydetti.