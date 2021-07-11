Çeşitli programlar kapsamında Rize'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Rahmi Metin'den devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Rize'de yapımına başlanan belediye blokları alanını gezerek çalışmaları inceleyen Kurum, 21 bin metrekarelik alanda deprem riski dolayısıyla kentsel yenileme projesi başlattıklarını söyledi.

"Rize merkezde tarihi bir dönüşümü tamamlamış olacağız"

Kurum, vatandaşlarla uzlaşarak, onları mağdur etmeden taşınma ve kira yardımı vermek suretiyle projenin başlangıcının yapıldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Zemin iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor ve kot itibarıyla baktığımızda deniz seviyesinin altına inmiş bulunmaktayız. Burada gerekli zemin iyileştirmeleri de yapılıyor. Bir yıl içinde 404 ofis, 200 de ticari ünite olmak üzere önemli bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız. 1 yıl içinde tamamlayıp Rize merkezde tarihi bir dönüşümü tamamlamış olacağız. Burası şehrin kalbi ve hemen önüne de millet bahçesi yapacağız. Buradaki cephelerin iyileştirilmesi, sokak sağlıklaştırma projesiyle Rize Meydanı 2022 yılında çok daha güzel, sağlam ve güvenli binaların olduğu bir alan olacak."

Alanda deprem ve hatta yıkılma riski taşıyan binalar olduğunu, bu binaları boşalttıklarını, vatandaşları da sağlam ve güvenli alanlara aldıklarını anlatan Kurum, "267 bağımsız bölümden oluşan dönüşümü de yerinde yapıyor olacağız. Yağlıtaş ve Salarha'da ilk etapta 500 olmak üzere toplam 1000 konutun yapım sürecine başladık. 2022 yılının ilk ayları içinde de tamamlamayı öngörüyoruz. Amacımız Rize için çok daha güzel, sağlam binaların olmasıdır. Bunun için de her türlü tedbiri alarak projelerimizi yürütüyoruz" diye konuştu.

Yağlıtaş Mahallesi'nde yapımı devam eden afet konutlarını da inceleyen Bakan Kurum, daha sonra yerel televizyon kanallarının ortak canlı yayın programına katıldı.