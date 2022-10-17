İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Amasra’daki gerçekten çok elim bir kaza. Enerji Bakanımız da bugün MKYK toplantısında bununla ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. Yüreğimize ateş düştü, 84 milyonun içi yandı. 41 vatandaşımız evine aş götürebilmek için çalışıyorlardı, şehit oldular. Allah’tan rahmet diliyoruz.

12 saatte tüm kardeşlerimize ulaştık. Belki de dünyada eşi benzeri görülemeyecek bir şey bu. 58 kardeşimizi sağ salim kurtardık. Yaşamını yitirenlerin aileleri, çocukları artık bize emanet. Onlara hep birlikte sahip çıkacağız. Böylesi elim kazaların bir daha yaşanmaması dileğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.

İş emniyeti konusunda Avrupa standartlarında hareket ediyoruz. Emin olun tüm tedbirleri alıyoruz. Zorlu şartlarda çalışan işçi kardeşlerimizin canı bize emanet. Emniyet kemerinden tutun baretine, kıyafetine kadar tüm tedbirleri alıyoruz. Enerji Bakanlığı’mız da tüm tedbirleri yönetmeliklerle alıyorlar. Bir ihmal varsa, bir kusur varsa gerekli işlemler yapılacak.

2-2,5 yıl geriye dönüp baktığımızda pandemi süreciyle tüm dünyada düzen bozuldu. Ham madde ve iş gücünde azalma meydana geldi. Bunun sonucu olarak da ülkeler tarihlerinde görmedikleri bir enflasyonla mücadele ediyorlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak çok hızlı hareket ettik. Toplumun tüm kısımlarını içine alacak şekilde ilk günden itibaren gerekli çalışmaları yaptık, tüm tedbirleri hızlı bir şekilde aldık.

Tedarik zincirindeki bu problemler konut sektörüne de yansıdı. Sektördeki üretimler salgın süreciyle birlikte eski üretim miktarlarını yakalayamadı. Bunların sonucunda konut sektöründe arz azaldı. Barınma anayasamızda en temel hak. İnsanların konut hakkı anayasamızda sosyal devletin gereği olan bir hak. Bugün baktığımızda diğer ülkeler sosyal devlet kavramını rafa kaldırmış durumda.

Biz vatandaşımızın sesine kulak vererek bir çözüm geliştirdik. Biz talebin karşılanabilmesi amacıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini hayata geçiriyoruz. Arz talep dengesini yakalayacağız ve konut fiyatları düşecek.

Geriye dönüp baktığımızda söyleyip de yapamadığımız bir şey yok. Şehir hastanesi dedik yaptık, millet bahçesi dedik yaptık. Demiryollarını, havalimanı sayısını arttıracağız demişiz artmış. Biz bunları gerçekleştirmiş bir iktidarız. Depremler oldu, yangın oldu, sel oldu biz oralarda yöresel mimariye uygun konutlarla orada projelerimizi gerçekleştirdik. Tüm bunları yapan irade 250 bin konutu da yapar. Bundan önceki 20 yılda yaptığımız gibi yine yapacağız ve vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Sosyal konut projesi kapsamında başvuru sayısı 7,5 milyona ulaştı. Resmi işlemleri tamamlanan müracaat sayısı da 4 milyon 560 bine ulaştı. Bu rakamlardan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız bize talimat verdi ve konut yapılacak arsa sayısını 100 binden 1 milyona çıkardık.

İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projelerinde de gelir şartımız var. Konut alınacaksa üzerine kayıtlı bir konut olmamalı. Arsa alacaklarsa üzerlerine kayıtlı arsa veya konutları olmamalı. Aynı şekilde iş yeri için de üzerlerine kayıtlı bir iş yeri olmamalı.Vatandaşlar kayıtlı oldukları ildeki projelere başvurabilirler.

İlk Evim Arsa projesine başvurular 331 bine ulaştı. Konut projesine başvuranlar arsaya da başvurabilirler. İkisi de çıkarsa birini tercih etmek durumundalar. Arsalarda taksitlerde fiyat artışı olmayacak. Taksitler sabit olacak. Aynı anda başvuran çiftlerden biri müracaat ettikleri bankaya gidip başvurusunu çekmek durumunda. Başvuru ücreti de tarafına iade edilecek.

Müstakil arsalarla alakalı bir imar planı hazırlıyoruz. Burada yapılabilecek konutun özellikleri bu planda belirtiliyor. Vatandaşlar arsalarına, mevzuata uygun bir şekilde ahşap veya çelik kendi isteklerine uygun bir şekilde projelerini hayata geçirebilirler. Ya da vatandaşlarımız arzu ederlerse bizim yöresel mimariye uygun projelerimiz var. 7 bölge için hazırladığımız bu projeleri vatandaşlarımız ücretsiz olarak kullanabilecekler. Bunlara teknik ve hukuki destek de vereceğiz.

Yaklaşık 330 milyon metrekare arsa çalıştık. Biz altyapıları tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Müstakil arsaların yollarını, suyunu, elektriğini bitireceğiz ve vatandaşlarımıza öyle teslim edeceğiz.

Daha önce TOKİ’den ev alanların başvuruları geçersiz sayılacak.

Arsalar teslim edildikten sonra vatandaşımızın 2 yıl içinde inşaatını tamamlamasını öngörüyoruz. Süreçte aksaklıklar yaşanması durumunda vatandaşımıza kolaylık sağlayacağız.

Yapım desteği istenmesi halinde TOKİ’miz onlara gerekli desteği sağlayacak. Biz müteahhit ile vatandaşımız arasında bir köprü görevi göreceğiz. TOKİ çoğunlukla birlikte hareket edecek, çoğunluğun yapım desteği istemesi halinde devreye girilecek.

Başvuru tarihinde şartları karşılayan vatandaşlarımızın daha sonra taşınması herhangi bir problem oluşturmayacak. Aileden kalan konut hisseleri de müracaata engel teşkil etmiyor.

81 ilin meydanlarına sosyal konut projesi dahilinde TOKİ tırlarını gönderiyoruz. Dileyenler bu tırlarımızı ziyaret edip sorularını sorabilirler. Bu tırlarda vatandaşlar, TOKİ’nin daha önce gerçekleştirmiş olduğu projelerinde sanal gerçeklik gözlükleriyle gezme fırsatı da bulacaklar.

Kontenjanları ayırmamızdaki sebep şu ki; gençlerimiz bizim geleceğimiz. Attığımız her adımda gençlerimiz bize destek oluyor. Bizim de tüm hayalimiz onlar için daha iyi bir gelecek sunmak. Bu çerçevede de onlara projeden yüzde 20 pay ayırdık. Gençlerimiz de bu projeye çok büyük ilgi gösterdiler. Ailesiyle yaşayan gençlerimiz de diğer şartları sağlamaları halinde bu projeye başvurabilirler.

Mart 2023’e kadar kuralar çekilecek. Noter huzurunda, adaletli bir şekilde yapılacak. Dileyenler yerinde görecek, dileyenler de canlı yayından takip edebilecek. İlk gün ya da son gün başvuran arasında bir fark olmayacak. Kura sonrasında da gerekli işlemler gerçekleştirilecek.

Sosyal konut projesinde inşaatları 2 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Depremle mücadelede de önemli bir adım olacak bu bizim için.

250 sektörü tetikleyen bir projeyi hayata geçiriyoruz. İlk etapta doğrudan 100 bin kişilik yeni istihdam oluşturulacak, ikinci etapla birlikte bu sayı 200 bine çıkacak.

Şehirlerimizdeki mülkiyet problemlerine ilişkin çok önemli projeler yapıyoruz. Büyük müjdelerimiz var. O müjdeleri de inşallah ayın 28’inde Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. O çerçevede de vatandaşımızın mülkiyet sorunlarına ilişkin, imar sorunlarına ilişkin bir irade ortaya koyacak şekilde hareket ediyoruz.

İlk İş Yerim projesini 7 bölgeye dağıtmaya çalıştık. Şırnak’ta, Hakkari’de, doğuda çok büyük potansiyel var. Oralarda da biz en iyisini yapmak zorundayız. Biz devletiz, 81 ilimizi, 84 milyon vatandaşımızı ayırt etmeden çalışmalar yürütüyoruz. Biz terörden etkilenen o yerleri çiçek bahçesine çevirdik. Biz istiyoruz ki çocuklarımız yeşil alanlar içinde huzurlu şekilde vakit geçirsinler.

Bizim 50 metrekarelik de 200 metrekarelik de iş yerlerimiz var. Üzerine kayıtlı iş yeri olmayan vatandaşlarımız bunlar için başvuruda bulunabilecekler. Biz gençlerimize, kendi işinin sahibi olma fırsatını veriyoruz. Vatandaşımız aidat öder gibi iş yerini kurabilecek. O 50 metrekarelik dükkandan sonra belki bir fabrika kuracaklar.

İş yeri açma belgesi olmayanlar bu projeye başvuramayacak. İş yeri açma belgesiyle, ustalık belgesiyle gidip başvurulacak. 7 Kasım’a kadar İlk İş Yerim başvuruları devam ediyor. Sonrasında kura süreçleri başlayacak.

Sıfır Atık projemiz Birleşmiş Milletler’den ödül aldı. Poşet kullanımında yüzde 80-85 oranında azalma oldu. 2053 yılında net 0 emisyon hedefimiz var. Sürdürülebilir belediyecilik anlayışlına geçiyoruz.

Biz istiyoruz ki Edirne’den giren vatandaşımız Hakkari’ye kadar güvenli bir şekilde bisikletiyle gidebilsin. Yutak alanlar üretiyoruz. Bu şekilde emisyon dengesini sağlamayı hedefliyoruz. Şu an 81 ilimizde millet bahçeleri projemiz var. İnşallah bu bahçelerin sayısını arttıracağız.

Hayvan barınaklarının sayısını artırma üzerine de bir çalışma yapıyoruz. İnşallah kısa bir süre içinde tamamlayacağız. Bu şekilde sokak hayvanlarının ıslahını sağlayacağız.

Orta gelirli vatandaşlar için de çalışmalar sürüyor. Kasım ayı itibarıyla orta ve üst gelirli vatandaşlarımızın isteklerini karşılayacak projeleri de açıklayacağız. Toplumun tüm kesimlerine destek olacak projelerimiz olacak.

İleriki süreçte konut iadesi yapmak isteyenler durumunda başvuru yapılacak ücret iadesini alacak.

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