Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 14:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kurum: İkinci el konutlarla ilgili de çalışma yapacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Yeni Evim projesindeki vade oranları yeni konutlar için. İkinci el konutları vatandaşlarımızın alabilmesi için de çalışmalar yapacağız. Tüm dünyada sosyal konut anlayışı rafa kaldırılmışken biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın yanındayız.
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