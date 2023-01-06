Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016 yılında restorasyonuna başlanılan Eminönü Yeni Cami'nde yapılan restorasyon çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Milyonlarca kişinin uğrak yeri olan Eminönü Yeni Cami restorasyonu 2016 yılında başlatılmıştır. Bu kapsamda caminin saçak ve kubbelerindeki 175 ton kurşun değiştirilnmiştir. Dış cephesi tamamıyla temizlenmiştir. Beden ve revak duvarları güçlendirilmiştir. Özgün malzemelerle yapılmayan içlik ve dışlıklar da aslına uygun şekilde değiştirilmşştir. Mermer söve, silme, alem ve korkuluklarındaki bozulmalar ve hasarlar giderilmiştir. Tarihi çinilerden kötü durumda olanlar sökülerek sağlamlaştırılmış, çatlak veya parça kaybı olanlar kalem işleriyle tamamlanmıştır. Revak kubbelerindeki kalem işleri restorasyon projesine göre tekrar yapılmıştır."

Erdoğan, restorasyonla adeta yepyeni bir Yeni Cami'nin meydana geldiğini belirterek emeği geçen mimarlara ve sanatkarlara teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camide İmam Hatip 4. sınıfta okurken bir Kadir Gecesi'nde vaaz verdiği anıyı da paylaştı.