Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gaziler ve şehit yakınlarıyla Keçiören'deki Meteoroloji Genel Müdürlüğünde düzenlenen iftar programına katıldı.

İftarın ardından konuşan Kurum, şehit ailelerinin ve gazilerin önünde vefalı durmaya gayret ettiklerini dile getirdi. Programda vatanı, dini, devleti, çocukları ve ülkesi için gözünü kırpmadan şehadete koşmuş şehitlerin ailelerinin de bulunduğunu belirten Kurum, şehitlere rahmet, gazilere sağlık, afiyet ve huzur diledi.

İslam inancında şehitlik ve gaziliğin bir insanın çıkabileceği en yüksek mertebeler olduğunu ifade eden Kurum, "Bizler Anadolu'ya bin yıl önce gelen atalarımızdan itibaren yurt edindiğimiz bu toprakları şehit kanıyla vatan kıldık, yine dünyaya meydan okuduk" diye konuştu.

"Teröriste korku, dosta güven veriyorlar"

Kurum, geçmişte Haçlı Seferlerini durduran, Çanakkale'de düşmana geçit vermeyenlerin torunlarının, 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de yurt içinde ve dışında vatan, millet, bayrak için gözlerini budaktan sakınmadıklarını vurgulayarak "Teröriste korku, dosta güven veriyorlar" dedi.

"Şehit ailelerimize ve gazilerimize konut projelerinde öncelik tanıyoruz"

Bu anlayışla şehit ve gazi ailelerine sahip çıkmak adına hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Kurum, "Şehit ailelerimize ve gazilerimize Bakanlığımızın özellikle sosyal konut projelerinde kontenjan ayırıp öncelik tanıyoruz. Onların dertleriyle dertleniyor, sorunlarını kendi sorunumuz olarak biliyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye genelinde en çok şehit ailesi ve gazinin olduğu bölgelerden birinin Keçiören olduğunu vurgulayan Kurum, bu yönüyle ilçenin ayrı bir öneminin bulunduğunu söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün devletin diğer kurumlarına teknik, stratejik destek sağladığını aktaran Kurum, aynı zamanda yerleşkedeki binanın ilk Genelkurmay Başkanlığı binası olduğunu bildirdi.

Kurum, Genel Müdürlüğün bu tarihsel, organik bağla görevini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde geliştirerek devam ettirdiğini dile getirdi.

"Bizim şehitlerimize, gazilerimize, ailelerine sözümüz var"

Meteoroloji personeline iklim değişikliğinden tarımsal üretime, turizmden askeri alana kadar pek çok alana katkılarından ötürü teşekkür eden Kurum şöyle devam etti:

"Bizim şehitlerimize, gazilerimize, ailelerine sözümüz var. Bu borcumuz ve vefamız çerçevesinde de bu borcu ödemek için çalışmaya gayret edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti ülkemizi daha ileriye, daha yüksek noktaya hep birlikte, el ele taşıyacağız" diye konuştu.

Kurum, Bakanlığın kapısının şehit yakınları ve gaziler için her zaman açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da kurtuluş mücadelesinde tarihi bir misyona sahip mekanda olduklarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya geldikten sonra karargah olarak kullandığı yerlerden birinde bulunduklarını, Anadolu Ajansının (AA) da burada kurulduğunu dile getirdi.