Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 12:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kurum: Esnafa geçici işyeri imkanı sağlayacağız
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum açıklamalarında, ''AFAD koordinasyonunda nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz'' dedi.
Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:
AFAD koordinasyonunda nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz
Esnafa geçici işyeri imkanı sağlayacağız. Çok kısa zamanda şehrin içindeki ticari alanların devamlılğı ve insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacağız.
Bu yapıların inşasına kısa sürede başlayacağız.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Deprem Murat Kurum
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