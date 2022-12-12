Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde kuvvetli yağış sebebiyle dereler taştı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Finike'de metrekareye 253,8 kilogram, Kumluca'da ise 207,8 kilogram yağış düştü.

Sosyal medya hesabındandan paylaşım yapan Bakan Kurum kentte hasarın büyük olduğuna dikkat çekti:



Antalya’mıza geçmiş olsun. Aşırı yağış nedeniyle zararımız büyük. Can kaybı olmaması ise tek tesellimiz. Allah beterinden korusun. Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanındadır.

Antalya’mıza geçmiş olsun.

Aşırı yağış nedeniyle zararımız büyük.

Can kaybı olmaması ise tek tesellimiz.

Allah beterinden korusun.



Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanındadır! — Murat KURUM (@murat_kurum) December 12, 2022

Kumluca'da dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak sonrası dereler taştı. Kent merkezine ulaşan sel, su baskınlarına yol açtı. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu.



İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle zaman zaman kısmi elektrik kesintileri de yaşanıyor.



İki ilçede eğitime ara verildi



Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, "Su baskınlarının yaşanmaya başlamasıyla birlikte gerek belediyemiz gerek kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri alarak afeti en az hasarla atlatmak için canla başla çalışıyorlar. Yaptığımız değerlendirmede ilçemizde tüm okullarımızı bir gün süreyle tatil etme kararı aldık. Bizler sahadayız, ekipler gelen ihbarları değerlendiriyorlar. İnşallah en az zararla bu afeti atlatırız" dedi.



Yağışın azaldığını ancak sahada çalışmaların devam ettiğini, bazı yollarda ulaşımın kısmen açıldığını dile getiren Erdemir, "Çok sayıda evde su baskınları oldu, çok şükür can kaybımız yok. Toptaş köprüsü yıkıldı, bazı yollarda sel nedeniyle hasarlar oluştu" diye konuştu.

Gavur Deresi taştı

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Gavur Deresi'nin taşması nedeniyle oluşan sel sonucu, üç noktada yol trafiğe kapandı. Kumluca ilçesinin Kemer ilçesi istikameti çıkışı ile Kumluca-Finike kara yolu ve Altınyaka Mahallesi kesişiminde ulaşım sağlanamıyor. Bölgede, ekiplerin çalışmaları sürüyor.



Finike'de bazı mahallelerde su baskınları oluştu



Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik de ilçede yağış nedeniyle yaklaşık dört mahallede sıkıntı yaşandığını söyledi. Bazı evlerde su baskınları olduğunu ve evde mahsur kalanların ekipler tarafından çıkarıldığını aktaran Çelik, sahada çalışmaların sürdüğünü kaydetti.



Çelik, ilçedeki okulların çocukların güvenliği açısından bir gün tatil edildiğini bildirdi.



Vali Yazıcı bölgede incelemelerde bulundu



Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise Kumluca ilçesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yazıcı, bölgede çok ağır bir yağış yaşandığını ve metrekareye 207 kilogram yağmur düştüğünü söyledi. Yağışın ilçe merkezi ve bazı kırsal mahallelerde ciddi sıkıntılara neden olduğunu aktaran Yazıcı, "Sabah 08.00'e kadar çok sayıda ihbarımız oldu, ihbarlara gidildi. İlçe merkezinde sular büyük oranda çekilmiş durumda. İki kırsal mahallemizde, iki taşan derenin ilçe merkezinde oluşturduğu sıkıntılar vardı. O sular çekildi." dedi.



Ortaköy ve Toptaş mahallelerinde köprüler yıkıldığı için ulaşımda sıkıntılar yaşandığını dile getiren Yazıcı, sorunun giderilmesi için DSİ ve Karayolları ekiplerinin bölgede çalışma yaptığını bildirdi.



Hasar tespit çalışmaları yapılıyor



Kumluca ilçe merkezinde, ana yollarda temizlik çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Yazıcı, şöyle devam etti:



İş yerlerini ziyaret ediyoruz. Heyetleri kurduk. Bir an önce zarar gören iş yerleri, evler ve araçlarla ilgili hasar tespitleri yapılacak. Bugün, en geç yarın hasar tespit çalışmalarımızı tamamlamış oluruz. Tabii tarımla ilgili de ekiplerimiz sahada. Tarımsal zararlara ilişkin Kumluca'da daha önceki yıllardan tecrübeliyiz. Bu bölgede ilk defa olmuyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz zarar gören seraları tespit ediyor. Akşam üstü ne kadar alanda ne kadar seranın zarar gördüğünü dekar olarak verebiliriz.

Antalya'nın Finike ilçesine metrekareye 253,8 kilogram, Kumluca ilçesine ise 207,8 yağış düştü. Çok sayıda ilçede de yağış oranı metrekareye 100 kilogramın üzerine çıktı.