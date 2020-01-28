Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Arkadaşlarımızla birlikte yeni yapılacak yerlerle alakalı çalışmaları yürütüyoruz. Bu çerçevede Malatya'mızda ilk etapta bin 500 Tarımköy uygulaması yapacağız. Bin tane de kalıcı konutlar inşa edeceğiz. Şehir merkezlerindeki konutlarımız zemin artı iki, köy yerleşim alanlarında ise tek katlı çelik konstrüksiyon binalardan oluşacak. Hızlı ve seri yapacağız. Şubat sonu gibi uygulamamızı başlatacağız.