Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ deprem bölgesinde gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Kalıcı konutlarla ilgili tüm çalışmaları anlayışla, üniversite hocalarımızın fikirleriyle yürüteceğiz.

Konutlar şehrin kültürüne uygun inşa edilecek. Çalışmalar 11 ilde eş zamanlı sürecek. 27 bin 253 konutun yapımı başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yapıyor. https://t.co/QN7CwCX4i3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 11, 2023

"5 ilde hasar tespit çalışmaları bitti"

Yeni konutlarımızın ihyasını da yapacağız. 5 ilde hasar tespit çalışmaları bitti. Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de hasar tespit çalışmaları bitti. 5 milyon 4 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 706 bin binada inceleme yapıldı.

İçerisinde 821 bin 302 bağımsız bölümden oluşan 279 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Diyarbakır'da da 6 bin 652 binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Diğer illerimizde de yüzde 90'ın üzerinde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Önümüzdeki günlerde tespit çalışmasının tamamını bitirmiş olacağız.

"Diyarbakır'ı hep birlikte ayağa kaldıracağız"

Bu zor günlerin biteceği temennisiyle mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için vatandaşlarımızın yanında olmak için gayret gösteriyoruz. Hasar tespit çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor.

Hasar tespit çalışmalarına müteakip kalıcı konut sayımızı belirleyeceğiz. Diyarbakır'ı da hep birlikte ayağa kaldıracağız.

Ayrıntılar geliyor...