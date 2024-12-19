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TRT Haber 19.12.2024 23:04

Bakan Kurum: 2025'in sonunda 11 ilde evine girmeyen depremzede kalmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinin yaşandığı 11 ilde konut seferberliğinin sürdüğünü belirterek, "2025 yılının sonunda 11 ilimizde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak" dedi.

Bakan Kurum: 2025'in sonunda 11 ilde evine girmeyen depremzede kalmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi 70. Yıl Gala Programı'nda, mühendislerin hayatın tam ortasında yer aldığını söyledi.

Türk siyasi tarihindeki birçok mühendise dikkati çeken Kurum, "Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız da bir mühendisti. Rahmetli arkadaşlarıyla Gümüş Motor'u kurdu ve ilk yerli motoru üretti, böylece Türkiye'nin ağır sanayisinin mimarlarından oldu. Merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel de mühendisti. Bu ülkede baraj denilince, su denilince akla hala ilk önce onun yatırımları geliyor. Yine Cumhurbaşkanımız Turgut Özal da hayatı başarılarla dolu bir mühendisti" diye konuştu.

Bakan Kurum, mühendislerin yurt içinde ve dışında altın çağını başlatan kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayarak, belediye başkanlığından bu yana daima mühendislerle çalıştığını, mühendislerin bilgisine, tecrübe ve inisiyatif alma güçlerine güvendiğini dile getirdi.

TOKİ ve Emlak Konut'ta da mühendislerle birlikte çalıştıklarına değinen Kurum, özellikle de afetlerde en yakın çalışma arkadaşlarının hep mühendisler olduğunu kaydetti.

"155 bin konutumuzu alnımızın akıyla teslim ettik"

Kurum, deprem ve sel felaketlerinin ardından hızla yeni konutlar inşa ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"En son milletimizi yasa boğan asrın felaketini yaşadık. Orada da mühendis kardeşlerimizle sahada omuz omuza koştuk. Dünyaya parmak ısırtan bu çabamız, çok daha büyük bir hızla devam ediyor. Şu ana kadar 155 bin konutumuzu alnımızın akıyla teslim ettik.10 gün sonra da inşallah 200 bininci yuvamızın anahtarlarını kardeşlerimize teslim edeceğiz. İnşallah, 2025 yılının sonunda orada 11 ilimizde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak."

"Konya'nın bir evladı olduğum için Allah'a hamd ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin yarınları için çalışırken diğer yandan gönül coğrafyasının yardımına koştuklarını anlatan Kurum, "Bu noktada, Konyalı kardeşlerimiz gönül coğrafyamıza dair gayretimizde, özellikle de Suriye meselesinde kardeşlik davasının en ön safında durmuştur. Konyalılar, Suriyeli muhacirler için 13 yıl boyunca ensar olmuştur. Sadece sofralarını ve kapılarını değil kalplerini, yüreklerini de sonuna kadar açmıştır. Allah hepinizden razı olsun. Bu milletin bir ferdi ve Konya'nın bir evladı olduğum için Allah'a hamd ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından odanın en eski üyelerine plaket verildi.

Programa, Vali İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Hasan Özgür Yetiştirici ve merkez ilçe belediye başkanlarıyla çok sayıda davetli katıldı.

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