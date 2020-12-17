Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca'dan ‘virüs genç yaşlı ayırmıyor’ paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüsün genç yaşlı ayırmadığını belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Bakan Koca, Twitter hesabından, sportmen genç bir hastanın videosunu paylaşarak "Virüs genç yaşlı ayırmıyor, en küçük dikkatsizlikte bile bulaşabiliyor. Tedbirlere uyarak sağlığımızı ve sosyal hayatımızı koruyalım" uyarısında bulundu.
Videoda, bugün eski normallere mesafe koyulmazsa kişinin sevdikleriyle arasına hiç kapanmayacak mesafelerin girebileceği hatırlatıldı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanın, kişinin kendisine, sevdiklerine ve ülkesine karşı vicdani sorumluluğu olduğu vurgulandı.
SPORTMEN GENÇ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 17, 2020
Virüs genç yaşlı ayırmıyor, en küçük dikkatsizlikte bile bulaşabiliyor. Tedbirlere uyarak sağlığımızı ve sosyal hayatımızı koruyalım. pic.twitter.com/xr4vtdXo3G
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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