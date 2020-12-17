Bakan Koca, Twitter hesabından, sportmen genç bir hastanın videosunu paylaşarak "Virüs genç yaşlı ayırmıyor, en küçük dikkatsizlikte bile bulaşabiliyor. Tedbirlere uyarak sağlığımızı ve sosyal hayatımızı koruyalım" uyarısında bulundu.

Videoda, bugün eski normallere mesafe koyulmazsa kişinin sevdikleriyle arasına hiç kapanmayacak mesafelerin girebileceği hatırlatıldı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanın, kişinin kendisine, sevdiklerine ve ülkesine karşı vicdani sorumluluğu olduğu vurgulandı.