Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu’ndan Mevlana'nın 747. vuslat yıl dönümü mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazreti Mevlana'nın 747. vuslat yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "İlahi aşka adadığı ömrü ile tüm dünyada sevgi, birlik ve hoşgörünün sembolü olmuş, Anadolu topraklarının yetiştirdiği en büyük alimlerden Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi, Hakk'a vuslatının 747. yılında saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
İlahi aşka adadığı ömrü ile tüm Dünyada sevgi, birlik ve hoşgörünün sembolü olmuş, Anadolu topraklarının yetiştirdiği en büyük alimlerden Mevlana Celaleddin-i Rumî’yi, Hakk’a vuslatının 747. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/awVurwRX9U— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 17, 2020
Etiketler: Mevlana Kemal Kılıçdaroğlu
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