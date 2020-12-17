Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "İlahi aşka adadığı ömrü ile tüm dünyada sevgi, birlik ve hoşgörünün sembolü olmuş, Anadolu topraklarının yetiştirdiği en büyük alimlerden Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi, Hakk'a vuslatının 747. yılında saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

İlahi aşka adadığı ömrü ile tüm Dünyada sevgi, birlik ve hoşgörünün sembolü olmuş, Anadolu topraklarının yetiştirdiği en büyük alimlerden Mevlana Celaleddin-i Rumî’yi, Hakk’a vuslatının 747. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/awVurwRX9U — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 17, 2020