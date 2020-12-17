Bütün insanlığı etkileyen küresel salgın sürecinden geçildiğini anımsatan Meclis Başkanı Şentop, böyle bir zamanda ve atmosferde, Mevlana'nın bu dünyadan ayrıldığı günü yad etmenin bir iftihar ve mutluluk vesilesi olduğunu vurguladı.

Şentop, Konya'nın bu sıra dışı yeryüzü köşesinin kalpgahı konumunda bir şehir olduğuna işaret ederek, Mevlana'nın da bu şehrin, coğrafyanın ve dünyanın gönül erlerinden biri olduğunu belirtti.

Mevlana'nın sultanları etkileyen bir sultan olduğunu söyleyen Şentop, "Bir sufi ama bu dünyaya veda ettiği günde yalnızca Müslümanların değil, Hıristiyanların ve başka inanç mensuplarının da feryat ettiği bir sufi. Onu bazı uzman araştırmacılar, insanlık tarihinin en büyük mistik şairi olarak kabul ediyor. Kanaatimce Mevlana, şairliğin ötesinde bir hüviyete sahip. Şiir onun elinde, düşüncelerini ve ilkelerini iletmek için bir edebi form. " diye konuştu.

"Mevlana, dijitalleşmiş kalplere bile dokunuyor"

Şentop, dünyadaki 130 Mevlevi tekkesinin estetik, nezaket, letafet ve adabı muaşeretin dolaşım ve merkez üsleri olarak değerli bir mektep ve medrese işlevi gördüğünü anlattı.

Yaşadığı çağı aşarak yüzyıllar sonrasında da sözleriyle dijitalleşmiş kalplere bile dokunan, modern karanlıklar içinde ışıldayan Mevlana'nın anlam çiçeklerinin doğu ve batının ruh dünyasında açmaya devam ettiğine işaret eden Şentop, şöyle konuştu:

"Çağımızda, insan takatini aşan bilgi yığılmasının, başka deyişle enkaz ya da çöpünün altında kalan ve sayısal bir veri haline getirilmek istenen insanın, zihin ve kalp yolculuğu için, Hazreti Mevlana'nın bir 'içsel navigasyon' işlevinden söz edebileceğimizi düşünüyorum."

"Biz işimize bakalım sevgili dostlar"

Şentop, geçmişte bütün bir uygarlığı talan eden, yakıp yıkan Moğolların bugün de değişik ve çağdaş modellerinin, Doğu'da ve Batı'da tarih sahnesine çıkmaya çalıştığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bırakınız onlar sınırlarımızın hemen ötesindeki terör gruplarını açıktan desteklemeye devam etsinler. Bırakınız onlar arabulucu kisvesi altında bir işgali 30 yıl ayakta tutmaya çalışsınlar. Bırakınız onlar Akdeniz'deki eli kanlı askeri işbirlikçilerinin toplu katliamlarını desteklesinler. Bırakınız onlar kendi halkını katletmekten çekinmeyen diktatörlere sırayla kırmızı halılar serip silah satmaya devam etsinler. Bırakınız onlar bu dünyayı her anlamda biraz daha yaşanmaz hale getirmek için talan etmekten çekinmesinler. Biz işimize bakalım sevgili dostlar."

"Devletimiz güçsüzlere ve muhtaçlara iyilik elini uzatmaya devam edecek"

Şentop, salgının başladığı andan itibaren Türkiye'nin bütün dünya devletleri ve halkları için fedakar, merhamet dolu bir tutum sergilediğini aktardı.

Hazreti Mevlana'nın "Merhamette güneş gibi ol" sözlerini hatırlatan Şentop, şunları söyledi:

"Bu toprakların kurucu bilgeleri, Balkanlardaki varlığımızı ve buradaki ruhu mayalayan Horasan erleri, Alperenler, Yesevi'den Yunus'a, Hacı Bayram ve Hacı Bektaş Veli'den Mevlana Celaleddin'e bize değerli bir miras bıraktılar. O miras, insanlık için düşünmeyi de hesaba katan iyi insan olma sorumluluğudur. Bu sorumluluk ruhuyla hala STK'larımız ve devletimiz güçsüzlere, muhtaçlara, felakete uğrayanlara, darda kalmışlara merhamet ve iyilik elini uzatmaya devam ediyor ve inşallah kıyamete kadar da devam edecek."

Meclis Başkanı Şentop, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Valiliğini de ziyaret etti.

