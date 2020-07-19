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Bakan Koca'dan taraftarlara uyarı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taraftarlara maç sonunda koronavirüs tedbirlerine uyma çağrısı yaptı.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir-Kayserispor müsabakasının İstanbul'da, Trabzonspor-Konyaspor karşılaşmasının Trabzon'da oynandığını anımsatarak şu uyarılarda bulundu:
"Taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz. COVID-19 günlerinde centilmenlik kurallarına maske, mesafe ve toplum sağlığı da eklendi. İyi seyirler."
İstanbul’da oynanan Başakşehirspor- Kayserispor, Trabzon’da oynanan Trabzonspor- Konyaspor maçlarında, taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz. COVID-19 günlerinde centilmenlik kurallarına maske, mesafe ve toplum sağlığı da eklendi. İyi seyirler.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 19, 2020
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