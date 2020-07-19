Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'a resmi ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

"Katar'a bir ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Emiri Sayın Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi. Ziyarette ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu."