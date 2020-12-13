Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 00:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca'dan sağlık şehitleri için "minnettarız" paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını döneminde vatandaşların sağlığı için canını feda eden sağlık şehitlerini anarak, "minnettarız" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Koca, "Salgın döneminde vatandaşlarımızın sağlığı için canını feda eden sağlık şehitlerimizi kalbimize gömdük. Minnettarız" açıklamasını yaptı.
Salgın döneminde vatandaşlarımızın sağlığı için canını feda eden sağlık şehitlerimizi kalbimize gömdük. #minnettarız— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 12, 2020
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Koronavirüs
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