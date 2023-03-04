Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 23:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca'dan İstanbul'a sevk edilen yaralı depremzedelerin durumuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinden İstanbul'a nakledilen 16 bin 294 yaralıdan 15 bin 119'unun taburcu olduğunu, 1142 yaralının tedavisinin 169'u yoğun bakımda, 973'ü de serviste olmak üzere devam ettiğini, 33 yaralının ise hayatını kaybettiğini açıkladı.
Koca, sosyal medya hesabından yaralıların durumuyla ilgili paylaşım yaptı.
Paylaşımında, "İstanbul'a nakledilen depremzede hastalarımızın durumu: Afet şehirlerinden İstanbul'a nakledilen 16 bin 294 hastadan 15 bin 119'u taburcu oldu. 1142 hastanın tedavisi, 169'u yoğun bakımda ve 973'ü serviste olmak üzere devam ediyor. 33 hastamızı maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Deprem Fahrettin Koca
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