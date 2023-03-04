Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 22:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Doha'da Guterres ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 5'inci Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doha'da ilk görüşmesini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığını açıklayarak, BM’nin deprem sonrası desteğine teşekkür ettiklerini anlattı.
Bakan Çavuşoğlu, Guterres ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık girişimini, Ukrayna’daki durumu ve İstanbul Tahıl Anlaşması'nı görüştüğünü vurguladı.
Doha’da BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı’nda ilk görüşmemizi BM Genel Sekreteri’yle gerçekleştirdik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 4, 2023
BM’nin deprem sonrası desteğine teşekkür ettik. Sayın @EmineErdogan’ın başlattığı #SıfırAtık girişimimizi, Ukrayna’daki durumu ve İstanbul Tahıl Anlaşmasını görüştük. ???????????????? pic.twitter.com/Pz4qUbOY0z
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler Katar Antonio Guterres
Son Haberler
- 23:44
- 23:39
- 23:36
- 23:29
- 23:14
Sıradaki Haber
Bakan Soylu: Depremlerde can kaybımız 45 bin 968 oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz