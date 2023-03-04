Dünya Kupası'nda taraftarın kullandığı konteynerler, şimdi depremzedelere yuva olması için Türkiye'ye getiriliyor.

Katar'ın, afetzedelere destek amacıyla gönderdiği 396 yaşam konteynerini taşıyan 2 gemi, İskenderun Limanı'na ulaştı.

"Dost ve kardeş Türk halkına yardım yapmaya devam edeceğiz"

Katar Büyükelçisi Mohamed nasser jassim m. Al thani, şöyle konuştu:

"Emir’in direktifleri doğrultusunda 10 bin konteyner evin ilk sevkiyatı olan 400’e yakın konteyner evi getirmiş bulunmaktayız. Dost ve kardeş Türk halkının yanında olmak ve bu zor süreci Suriyeli kardeşlerimizin de atlatmaları için elimizden gelen yardımı yapmaya edeceğiz. Gerek burada gerekse arka planda bulunan ve bize yardımcı olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yaptığımız yardımların depremden zarar gören ailelerin işine yaramasını temenni ederiz."

Katar'dan Türkiye için yola çıkan konteyner evler 14 gemi ile taşınacak. Türkiye’deki 11 afet bölgesi için 4 bin 500 konteyner getirilecek. Katar, Türkiye ve Suriye için toplamda 10 bin konteyner ev gönderecek.

Konteynerler ilk olarak Antakya'ya götürülüyor

Katar’dan ilk etapta 7 gemi yola çıktı. Bunlarda toplamda bin 400 konteyner yaşam evi bulunuyor. İşte bunlardan iki tanesi de Hatay'da İskenderun Limanı’na yanaştı.

Getirilen konteyner yaşam evleri Hatay’ın en çok yıkımının gerçekleştiği Antakya ilçe merkezine götürülecek.

Konteynerler için altyapı hazır

Konteynerlerin yerleştirileceği bölgede altyapı çalışmaları yapıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici “Bu konteynerleri şimdi hemen buradan Hatay'a sevk edeceğiz. Hatay'da altları hazırlanmış durumda. Bunların bağlantılarını yapıp derhal çadırlardan konteynerlere insanlarımızı nakledeceğiz" diye konuştu.



Katar'ın önümüzdeki günlerde de deprem bölgesine yeni konteyner ev sevkiyatı yapması bekleniyor.