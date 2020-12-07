Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Konya, Samsun, Antalya, Trabzon ve Ordu'nun valileri ve il sağlık müdürleriyle toplantı yaptığını açıkladı.

Bakan Koca, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek vaka sayılarının devam ettiği Konya, Samsun, Antalya, Trabzon, Ordu Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Bu iller yakın takibimiz altında. Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık. Samsun, Antalya ve Ordu'da yüksek risk devam ediyor. Konya ve Trabzon'da artış kısmen kontrol altında. Sağlık çalışanlarımız elinden geleni yapıyor. Kamu ve özel kurumlarımızla birlikte bütün hemşehrilerimizin duyarlılığı gücümüzü artırıyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim."